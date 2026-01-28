Europa League: Por la fecha 8 se enfrentarán Olympique Lyon y PAOK

Todos los detalles de la previa del partido entre Olympique Lyon y PAOK, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el Groupama Stadium. Dirige Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Olympique Lyon aguarda mañana la visita de PAOK, para jugar el partido por la fecha 8 de la Europa League, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Olympique Lyon y PAOK

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Europa League

Olympique Lyon venció por 1-0 a Young Boys. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 11 veces.

Últimos resultados de PAOK en partidos de la Europa League

PAOK viene de un triunfo 2 a 0 frente a Betis. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 14 goles y le metieron 7 en su arco.

Ricardo de Burgos Bengoetxea fue designado para controlar el partido.

Horario Olympique Lyon y PAOK, según país