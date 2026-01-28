Europa League: Feyenoord se enfrentará a Betis por la fecha 8

Betis y Feyenoord se miden en el estadio Benito Villamarín mañana a las 15:00 horas y Nikola Dabanovic es el elegido para dirigir el partido.

Betis y Feyenoord se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Europa League, a partir de las 15:00 horas en el estadio Benito Villamarín.

Así llegan Betis y Feyenoord

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Europa League

Betis no pudo ante PAOK en el La Tumba. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y 1 fue empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Feyenoord en partidos de la Europa League

Feyenoord venció 3-0 a Sturm Graz en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 10 goles en el arco rival y 10 en su portería.

El encuentro será supervisado por Nikola Dabanovic, el juez encargado.

Horario Betis y Feyenoord, según país