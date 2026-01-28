Europa League: Por la fecha 8 se enfrentarán Panathinaikos y Roma

Todos los detalles de la previa del partido entre Panathinaikos y Roma, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el estadio Apostolos Nikolaidis. Dirige Juan Martínez Munuera.

Panathinaikos aguarda mañana la visita de Roma, para jugar el partido por la fecha 8 de la Europa League, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Panathinaikos y Roma

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Panathinaikos en partidos de la Europa League

Panathinaikos igualó 1-1 frente a Ferencváros. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Europa League

Roma viene de un triunfo 2 a 0 frente a Stuttgart. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 3 en su arco.

El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 2 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de febrero, en Dieciseisavos de Final del torneo UEFA Europa League 2009 - 2010, y Panathinaikos se llevó la victoria por 2 a 3.

Juan Martínez Munuera fue designado para controlar el partido.

Horario Panathinaikos y Roma, según país