Europa League: Por la fecha 8 se enfrentarán Panathinaikos y Roma

Panathinaikos aguarda mañana la visita de Roma, para jugar el partido por la fecha 8 de la Europa League, a partir de las 15:00 horas.
Así llegan Panathinaikos y Roma
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Panathinaikos en partidos de la Europa League
Panathinaikos igualó 1-1 frente a Ferencváros. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 5 a favor.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Europa League
Roma viene de un triunfo 2 a 0 frente a Stuttgart. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 3 en su arco.
El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 2 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de febrero, en Dieciseisavos de Final del torneo UEFA Europa League 2009 - 2010, y Panathinaikos se llevó la victoria por 2 a 3.
Juan Martínez Munuera fue designado para controlar el partido.
Horario Panathinaikos y Roma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas