Europa League: Midtjylland y Dinamo Zagreb se encuentran en la fecha 8

Todo lo que tienes que saber en la previa de Midtjylland vs Dinamo Zagreb. El duelo, a disputarse en el estadio Herning Stadion mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Elchin Masiyev.

Midtjylland y Dinamo Zagreb se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Herning Stadion. El partido corresponde a la fecha 8 de la Europa League.

Así llegan Midtjylland y Dinamo Zagreb

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Midtjylland en partidos de la Europa League

En la jornada previa, Midtjylland igualó 3-3 el juego ante SK Brann. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 6 goles y marcó 11 tantos en el rival.

Últimos resultados de Dinamo Zagreb en partidos de la Europa League

Dinamo Zagreb llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-1 a FC Steaua Bucarest. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 12 en su arco.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Elchin Masiyev.

Horario Midtjylland y Dinamo Zagreb, según país