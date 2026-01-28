Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Midtjylland y Dinamo Zagreb se encuentran en la fecha 8

Midtjylland y Dinamo Zagreb se encuentran en la fecha 8
Midtjylland y Dinamo Zagreb se encuentran en la fecha 8
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Midtjylland vs Dinamo Zagreb. El duelo, a disputarse en el estadio Herning Stadion mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Elchin Masiyev.

Midtjylland y Dinamo Zagreb se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Herning Stadion. El partido corresponde a la fecha 8 de la Europa League.

Así llegan Midtjylland y Dinamo Zagreb

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Midtjylland en partidos de la Europa League

En la jornada previa, Midtjylland igualó 3-3 el juego ante SK Brann. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 6 goles y marcó 11 tantos en el rival.

Últimos resultados de Dinamo Zagreb en partidos de la Europa League

Dinamo Zagreb llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-1 a FC Steaua Bucarest. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 12 en su arco.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Elchin Masiyev.

Horario Midtjylland y Dinamo Zagreb, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Midtjylland Dinamo Zagreb Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA