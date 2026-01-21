Europa League: Celta y Lille se miden por la fecha 7

Palpitamos la previa del choque entre Celta y Lille. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Harm Osmers.

Celta ejercerá mañana la localía ante Lille, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 7 de la Europa League.

Así llegan Celta y Lille

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Europa League

Celta quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Bologna por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 partido perdido, con 11 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Europa League

Lille viene de caer derrotado 0 a 1 ante Young Boys. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 8 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 6 ocasiones.

Harm Osmers es el elegido para dirigir el partido.

Horario Celta y Lille, según país