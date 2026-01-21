Europa League: Ludogorets se enfrentará a Rangers por la fecha 7

Rangers y Ludogorets se miden en el Ibrox Stadium mañana a las 15:00 horas y Manfredas Lukjancukas es el elegido para dirigir el partido.

Rangers y Ludogorets se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Europa League, a partir de las 15:00 horas en el Ibrox Stadium.

Así llegan Rangers y Ludogorets

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 3 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Rangers en partidos de la Europa League

Rangers no pudo ante Ferencváros en el Groupama Aréna. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 10 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Ludogorets en partidos de la Europa League

En la fecha pasada, Ludogorets finalizó con un empate 3-3 ante PAOK. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 9 goles y le han encajado 13 tantos.

El encuentro será supervisado por Manfredas Lukjancukas, el juez encargado.

Horario Rangers y Ludogorets, según país