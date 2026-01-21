Europa League: Red Bull Salzburgo recibirá a FC Basel por la fecha 7

Te contamos la previa del duelo Red Bull Salzburgo vs FC Basel, que se enfrentarán en el estadio Red Bull Arena mañana a las 15:00 horas. Anastasios Papapetrou será el árbitro del partido.

Red Bull Salzburgo y FC Basel se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 7 de la Europa League y se disputará en el estadio Red Bull Arena.

Así llegan Red Bull Salzburgo y FC Basel

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Red Bull Salzburgo en partidos de la Europa League

Red Bull Salzburgo no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Friburgo. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de FC Basel en partidos de la Europa League

FC Basel viene de caer en su estadio ante Aston Villa por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 derrotas, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

En el historial del torneo, los últimos 2 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Europa League 2013-2014, y FC Basel resultó vencedor por 1 a 2.

El árbitro designado para el encuentro es Anastasios Papapetrou.

Horario Red Bull Salzburgo y FC Basel, según país