Europa League: Dinamo Zagreb se enfrenta ante la visita FC Steaua Bucarest por la fecha 7

Dinamo Zagreb y FC Steaua Bucarest se enfrentan en el Maksimir Stadium, con el arbitraje de Sander Van der Eijk. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Así llegan Dinamo Zagreb y FC Steaua Bucarest

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Dinamo Zagreb en partidos de la Europa League

Dinamo Zagreb busca levantarse de su derrota ante Betis en el Maksimir Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 12 en su arco.

Últimos resultados de FC Steaua Bucarest en partidos de la Europa League

En la jornada anterior, FC Steaua Bucarest derrotó 4-3 a Feyenoord.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Sander Van der Eijk.

Horario Dinamo Zagreb y FC Steaua Bucarest, según país