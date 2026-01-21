Últimas Noticias
Europa League: Panathinaikos visita a Ferencváros por la fecha 7

Panathinaikos visita a Ferencváros por la fecha 7
Panathinaikos visita a Ferencváros por la fecha 7
La previa del choque de Ferencváros ante Panathinaikos, a disputarse en el estadio Arena Nacional mañana desde las 15:00 horas. El árbitro será Mykola Balakin.

A partir de las 15:00 horas, Ferencváros y Panathinaikos protagonizarán mañana su choque por la fecha 7 de la Europa League, en el estadio Arena Nacional.

Así llegan Ferencváros y Panathinaikos

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Ferencváros en partidos de la Europa League

Ferencváros viene de vencer a Rangers con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 10.

Últimos resultados de Panathinaikos en partidos de la Europa League

Panathinaikos obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Viktoria Plzen. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

Mykola Balakin será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Ferencváros y Panathinaikos, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
