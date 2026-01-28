Europa League: Stuttgart recibirá a Young Boys por la fecha 8

Te contamos la previa del duelo Stuttgart vs Young Boys, que se enfrentarán en el estadio MHPArena mañana a las 15:00 horas. Javier Alberola Rojas será el árbitro del partido.

Stuttgart y Young Boys se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 8 de la Europa League y se disputará en el estadio MHPArena.

Así llegan Stuttgart y Young Boys

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Stuttgart en partidos de la Europa League

Stuttgart no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Roma. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y perdió 1. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 4.

Últimos resultados de Young Boys en partidos de la Europa League

Young Boys viene de caer en su estadio ante Olympique Lyon por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 derrotas, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 1 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Europa League 2010 - 2011, y Young Boys resultó vencedor por 4 a 2.

El árbitro designado para el encuentro es Javier Alberola Rojas.

Horario Stuttgart y Young Boys, según país