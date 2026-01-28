Europa League: Nottingham Forest se enfrentará ante Ferencváros por la fecha 8

Ferencváros se mide ante Nottingham Forest en el estadio City Ground mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Sebastian Gishamer.

Mañana desde las 15:00 horas, Nottingham Forest recibirá a Ferencváros en el estadio City Ground, por la fecha 8 de la Europa League.

Así llegan Nottingham Forest y Ferencváros

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Europa League

Nottingham Forest recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival SC Braga. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 empatado. Ha recibido 2 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Ferencváros en partidos de la Europa League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Ferencváros y Panathinaikos, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Marcó 10 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

Sebastian Gishamer es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Nottingham Forest y Ferencváros, según país