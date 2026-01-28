Europa League: Se enfrentan Maccabi Tel-Aviv y Bologna por la fecha 8

En la previa de Maccabi Tel-Aviv vs Bologna, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el Backa Topola City Stadium. El árbitro designado será Goga Kikacheishvili.

Así llegan Maccabi Tel-Aviv y Bologna

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Maccabi Tel-Aviv en partidos de la Europa League

Maccabi Tel-Aviv fue derrotado en el Europa Park Stadion frente a Friburgo por 0 a 1 en el marcador. En los recientes partidos jugados en el campeonato, no suma ninguna victoria. Acumuló una cifra de 16 goles en contra y 1 a favor.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Europa League

El anterior partido jugado por Bologna acabó en empate por 2-2 ante Celtic. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 empate. Convirtió 10 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

El encargado de impartir justicia en el partido será Goga Kikacheishvili.

Horario Maccabi Tel-Aviv y Bologna, según país