Europa League: SK Brann se enfrentará a Sturm Graz por la fecha 8

Sturm Graz y SK Brann se miden en el estadio MHPArena mañana a las 15:00 horas y Juxhin Xhaja es el elegido para dirigir el partido.

Así llegan Sturm Graz y SK Brann

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 3 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Sturm Graz en partidos de la Europa League

Sturm Graz no pudo ante Feyenoord en el Stadion Feijenoord. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de SK Brann en partidos de la Europa League

En la fecha pasada, SK Brann finalizó con un empate 3-3 ante Midtjylland. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 8 tantos.

El encuentro será supervisado por Juxhin Xhaja, el juez encargado.

