Europa League: Lille se enfrentará ante Friburgo por la fecha 8

Friburgo se mide ante Lille en el estadio Stade Pierre-Mauroy mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Damian Sylwestrzak.

Mañana desde las 15:00 horas, Lille recibirá a Friburgo en el estadio Stade Pierre-Mauroy, por la fecha 8 de la Europa League.

Así llegan Lille y Friburgo

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Europa League

Lille recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Celta. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Friburgo en partidos de la Europa League

Friburgo llega triunfante luego de ver caer a Maccabi Tel-Aviv con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

Damian Sylwestrzak es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Lille y Friburgo, según país