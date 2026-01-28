Europa League: Se enfrentan KRC Genk y Malmö por la fecha 8

En la previa de KRC Genk vs Malmö, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Luminus Arena. El árbitro designado será Horatiu Fesnic.

Por la fecha 8 de la Europa League, KRC Genk y Malmö se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio Luminus Arena.

Así llegan KRC Genk y Malmö

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de KRC Genk en partidos de la Europa League

KRC Genk ganó su último duelo ante FC Utrecht por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Malmö en partidos de la Europa League

Malmö llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Estrella Roja. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 3 ocasiones. Con 2 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

En los últimos 2 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Europa League 2018-2019, y firmaron un empate en 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Horatiu Fesnic.

Horario KRC Genk y Malmö, según país