Europa League: SC Braga visita a Go Ahead Eagles por la fecha 8

La previa del choque de Go Ahead Eagles ante SC Braga, a disputarse en el estadio Adelaarshorst mañana desde las 15:00 horas. El árbitro será Willy Delajod.

Así llegan Go Ahead Eagles y SC Braga

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Go Ahead Eagles en partidos de la Europa League

Go Ahead Eagles sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Nice. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de SC Braga en partidos de la Europa League

SC Braga viene de derrotar a Nottingham Forest con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 8 goles y le han convertido 5 en su arco.

Willy Delajod será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Go Ahead Eagles y SC Braga, según país