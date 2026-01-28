Europa League: FC Steaua Bucarest se enfrenta ante la visita Fenerbahçe por la fecha 8

FC Steaua Bucarest y Fenerbahçe se enfrentan en el estadio Arena Nacional, con el arbitraje de Nenad Minakovic. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Así llegan FC Steaua Bucarest y Fenerbahçe

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de FC Steaua Bucarest en partidos de la Europa League

FC Steaua Bucarest busca levantarse de su derrota ante Dinamo Zagreb en el Maksimir Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 7 goles marcados y con 13 en su arco.

Últimos resultados de Fenerbahçe en partidos de la Europa League

Fenerbahçe cayó 0 a 1 ante Aston Villa. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 6 goles a favor, ha recibido 2 en contra.

El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 2 de los últimos 2 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Europa League 2009 - 2010, y Fenerbahçe lo ganó por 3 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Nenad Minakovic.

