Europa League: Roma se enfrentará ante Stuttgart por la fecha 7

Stuttgart se mide ante Roma en el estadio Stadio Olimpico mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por John Brooks.

Mañana desde las 15:00 horas, Roma recibirá a Stuttgart en el estadio Stadio Olimpico, por la fecha 7 de la Europa League.

Así llegan Roma y Stuttgart

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Europa League

Roma ganó el encuentro previo ante Celtic por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 victorias, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 8 goles a favor.

Últimos resultados de Stuttgart en partidos de la Europa League

Stuttgart llega triunfante luego de ver caer a Maccabi Tel-Aviv con un marcador 4-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

John Brooks es el árbitro designado para controlar el partido.

