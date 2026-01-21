Europa League: Por la fecha 7, SK Brann recibirá a Midtjylland

Toda la previa del duelo entre SK Brann y Midtjylland. El partido se jugará mañana a las 12:45 horas. Será arbitrado por Georgi Kabakov.

Desde las 12:45 horas, SK Brann y Midtjylland se enfrentan mañana por la fecha 7 de la Europa League.

Así llegan SK Brann y Midtjylland

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de SK Brann en partidos de la Europa League

SK Brann buscará la victoria luego de caer 0 a 4 frente a Fenerbahçe. En 2 partidos ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Midtjylland en partidos de la Europa League

Midtjylland venció en casa a KRC Genk por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 11 goles y ha recibido 5 en su arco.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Georgi Kabakov.

Horario SK Brann y Midtjylland, según país