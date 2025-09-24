Europa League: Por la fecha 1 se enfrentarán Rangers y KRC Genk

Todos los detalles de la previa del partido entre Rangers y KRC Genk, que se jugará mañana desde las 14:00 horas en el Ibrox Stadium. Dirige Matej Jug.
Rangers aguarda mañana la visita de KRC Genk, para jugar el partido por la fecha 1 de la Europa League, a partir de las 14:00 horas.
Matej Jug fue designado para controlar el partido.
Horario Rangers y KRC Genk, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas