Europa League: Por la fecha 3, Lille recibirá a PAOK

Toda la previa del duelo entre Lille y PAOK. El partido se jugará en el estadio Stade Pierre-Mauroy mañana a las 14:00 horas. Será arbitrado por Nikola Dabanovic.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde las 14:00 horas, Lille y PAOK se enfrentan mañana por la fecha 3 de la Europa League en el estadio Stade Pierre-Mauroy.

Así llegan Lille y PAOK

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Europa League

Lille venció 1-0 a Roma en su encuentro anterior.

Últimos resultados de PAOK en partidos de la Europa League

A PAOK no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Celta.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Nikola Dabanovic.

Horario Lille y PAOK, según país