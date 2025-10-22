Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Por la fecha 3, Lille recibirá a PAOK

Por la fecha 3, Lille recibirá a PAOK
Por la fecha 3, Lille recibirá a PAOK
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Lille y PAOK. El partido se jugará en el estadio Stade Pierre-Mauroy mañana a las 14:00 horas. Será arbitrado por Nikola Dabanovic.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde las 14:00 horas, Lille y PAOK se enfrentan mañana por la fecha 3 de la Europa League en el estadio Stade Pierre-Mauroy.

Así llegan Lille y PAOK

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Europa League

Lille venció 1-0 a Roma en su encuentro anterior.

Últimos resultados de PAOK en partidos de la Europa League

A PAOK no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Celta.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Nikola Dabanovic.

Horario Lille y PAOK, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Lille PAOK Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA