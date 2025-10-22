Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Young Boys se enfrenta ante la visita Ludogorets por la fecha 3

Young Boys se enfrenta ante la visita Ludogorets por la fecha 3
Young Boys se enfrenta ante la visita Ludogorets por la fecha 3
Nota IA

por Nota IA

·

Young Boys y Ludogorets se enfrentan en el estadio Stade de Suisse Wankdorf, con el arbitraje de Mohammad Al-Emara. El duelo se jugará mañana desde las 14:00 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Young Boys se enfrenta mañana ante Ludogorets para disputar el partido por la fecha 3, en el estadio Stade de Suisse Wankdorf, desde las 14:00 horas.

Así llegan Young Boys y Ludogorets

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Young Boys en partidos de la Europa League

Young Boys ganó por 2-0 el juego pasado ante FC Steaua Bucarest.

Últimos resultados de Ludogorets en partidos de la Europa League

Ludogorets cayó 0 a 2 ante Betis.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Mohammad Al-Emara.

Horario Young Boys y Ludogorets, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Young Boys Ludogorets Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA