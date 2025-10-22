Europa League: Young Boys se enfrenta ante la visita Ludogorets por la fecha 3

Young Boys y Ludogorets se enfrentan en el estadio Stade de Suisse Wankdorf, con el arbitraje de Mohammad Al-Emara. El duelo se jugará mañana desde las 14:00 horas.

Así llegan Young Boys y Ludogorets

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Young Boys en partidos de la Europa League

Young Boys ganó por 2-0 el juego pasado ante FC Steaua Bucarest.

Últimos resultados de Ludogorets en partidos de la Europa League

Ludogorets cayó 0 a 2 ante Betis.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Mohammad Al-Emara.

Horario Young Boys y Ludogorets, según país