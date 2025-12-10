Últimas Noticias
Europa League: Por la fecha 6 se enfrentarán Ferencváros y Rangers

Todos los detalles de la previa del partido entre Ferencváros y Rangers, que se jugará mañana desde las 12:45 horas en el estadio Groupama Aréna. Dirige Anastasios Papapetrou.

Ferencváros aguarda mañana la visita de Rangers, para jugar el partido por la fecha 6 de la Europa League, a partir de las 12:45 horas.

Así llegan Ferencváros y Rangers

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Ferencváros en partidos de la Europa League

Ferencváros igualó 1-1 frente a Fenerbahçe. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 9 a favor.

Últimos resultados de Rangers en partidos de la Europa League

Rangers igualó 1-1 ante SC Braga en la jornada anterior..

Anastasios Papapetrou fue designado para controlar el partido.

Horario Ferencváros y Rangers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
