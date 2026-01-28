Europa League: FC Basel y Viktoria Plzen se miden por la fecha 8

Palpitamos la previa del choque entre FC Basel y Viktoria Plzen. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Giorgi Kruashvili.

FC Basel ejercerá mañana la localía ante Viktoria Plzen, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 8 de la Europa League.

Así llegan FC Basel y Viktoria Plzen

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de FC Basel en partidos de la Europa League

FC Basel quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Red Bull Salzburgo por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Viktoria Plzen en partidos de la Europa League

Viktoria Plzen viene de empatar 1-1 ante Porto. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria e igualar 3 partidos. Ha logrado convertir 3 goles y le han marcado 2 tantos.

Giorgi Kruashvili es el elegido para dirigir el partido.

Horario FC Basel y Viktoria Plzen, según país