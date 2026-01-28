Europa League: Estrella Roja recibirá a Celta por la fecha 8

Te contamos la previa del duelo Estrella Roja vs Celta, que se enfrentarán en el estadio Marakana mañana a las 15:00 horas. Andrea Colombo será el árbitro del partido.

Estrella Roja y Celta se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 8 de la Europa League y se disputará en el estadio Marakana.

Así llegan Estrella Roja y Celta

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Estrella Roja en partidos de la Europa League

Estrella Roja derrotó por 1 a 0 a Malmö en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 2 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Europa League

Celta llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Lille. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 7.

El árbitro designado para el encuentro es Andrea Colombo.

Horario Estrella Roja y Celta, según país