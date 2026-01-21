Europa League: Se enfrentan Nice y Go Ahead Eagles por la fecha 7

En la previa de Nice vs Go Ahead Eagles, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Le Grand Stade. El árbitro designado será Oleksii Derevinskyi.

Por la fecha 7 de la Europa League, Nice y Go Ahead Eagles se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio Le Grand Stade.

Así llegan Nice y Go Ahead Eagles

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Europa League

Nice fue derrotado en el Allianz Riviera frente a SC Braga por 0 a 1 en el marcador. En los recientes partidos jugados en el campeonato, no suma ninguna victoria. Acumuló una cifra de 11 goles en contra y 3 a favor.

Últimos resultados de Go Ahead Eagles en partidos de la Europa League

Go Ahead Eagles llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Olympique Lyon. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

El encargado de impartir justicia en el partido será Oleksii Derevinskyi.

Horario Nice y Go Ahead Eagles, según país