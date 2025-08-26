Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Betis busca derrotar a Celta para subirse al liderato



Betis se mide ante Celta en el estadio el Estadio de Balaídos mañana a las 14:00 horas.

Mañana desde las 14:00 horas, Celta recibirá a Betis en el estadio el Estadio de Balaídos, por la fecha 6 de la Liga.

Así llegan Celta y Betis

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega con resultado de empate, 1-1, ante Mallorca.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega triunfante luego de ver caer a Alavés con un marcador 1-0.

Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Jugadas 1 jornadas del campeonato, Celta aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Abanca-Balaídos. Hasta la fecha, Betis no pudo imponerse al jugar en campo contrario. Todos sus partidos de visita terminaron en empate.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Celta se impuso por 3 a 2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (1 PG - 1 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
7Betis421101
15Celta12011-2

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Villarreal: 31 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Girona: 14 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Betis, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

