Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado
EP 214 • 05:07

LaLiga EA Sports: Con el encuentro entre Sevilla y Elche se abre la Fecha 4

Con el encuentro entre Sevilla y Elche se abre la Fecha 4
Con el encuentro entre Sevilla y Elche se abre la Fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Sevilla y Elche se miden en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán mañana a las 14:00 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sevilla y Elche se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Elche

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de ganar en su encuentro anterior a Girona con un marcador de 2-0.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche venció 2-0 a Levante en la fecha anterior.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid933005
2Athletic Bilbao933003
3Villarreal732107
7Elche531202
12Sevilla331020

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Alavés: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Villarreal: 23 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Rayo Vallecano: 28 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Barcelona: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Real Oviedo: 21 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Osasuna: 25 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Celta: 28 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Alavés: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Elche, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Sevilla Elche LaLiga

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA