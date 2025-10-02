LaLiga EA Sports: Osasuna se enfrentará ante Getafe por la fecha 8

Getafe se mide ante Osasuna en el estadio el Sadar el viernes 3 de octubre a las 14:00 horas.

A partir de las 14:00 horas el próximo viernes 3 de octubre, Getafe visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Getafe

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Betis. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 6 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Getafe y Levante, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Getafe se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 19 7 6 1 0 16 2 Real Madrid 18 7 6 0 1 8 3 Villarreal 16 7 5 1 1 8 8 Getafe 11 7 3 2 2 -1 13 Osasuna 7 7 2 1 4 -2

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 9: vs Atlético de Madrid: 18 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Celta: 26 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 9: vs Real Madrid: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Athletic Bilbao: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

