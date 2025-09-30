Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Real Oviedo luchará por vencer su racha negativa frente a Valencia

Real Oviedo luchará por vencer su racha negativa frente a Valencia
Real Oviedo luchará por vencer su racha negativa frente a Valencia
Nota IA

por Nota IA

·

Valencia y Real Oviedo se enfrentan en el estadio Mestalla, con el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea. El duelo se juega desde las 13:00 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde las 13:00 horas, Valencia y Real Oviedo se enfrentan hoy por la fecha 7 de la Liga, en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Real Oviedo

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Valencia se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Espanyol. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 9 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo cayó 1 a 3 ante Barcelona. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Real Oviedo muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 5 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Ricardo de Burgos Bengoetxea.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona19761016
2Real Madrid1876018
3Villarreal1675118
12Valencia86222-2
19Real Oviedo36105-9

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 8: vs Girona: 4 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Alavés: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Villarreal: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Girona: 25 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Real Oviedo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Valencia Real Oviedo LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA