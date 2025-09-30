LaLiga EA Sports: Real Oviedo luchará por vencer su racha negativa frente a Valencia

Valencia y Real Oviedo se enfrentan en el estadio Mestalla, con el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea. El duelo se juega desde las 13:00 horas.
Así llegan Valencia y Real Oviedo
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
En la fecha anterior, Valencia se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Espanyol. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 9 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo cayó 1 a 3 ante Barcelona. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 9 en contra.
Real Oviedo muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.
El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 5 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Ricardo de Burgos Bengoetxea.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|19
|7
|6
|1
|0
|16
|2
|Real Madrid
|18
|7
|6
|0
|1
|8
|3
|Villarreal
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|12
|Valencia
|8
|6
|2
|2
|2
|-2
|19
|Real Oviedo
|3
|6
|1
|0
|5
|-9
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 8: vs Girona: 4 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Alavés: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Villarreal: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Girona: 25 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Real Oviedo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas