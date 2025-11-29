Liga de Francia: Lille se enfrentará a Le Havre AC por la fecha 14

Le Havre AC y Lille se miden en el estadio Stade Océane el domingo 30 de noviembre a las 11:15 horas y Willy Delajod es el elegido para dirigir el partido.

Así llegan Le Havre AC y Lille

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC no pudo ante PSG en el Parc des Princes. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille venció 4-2 a Paris FC en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 11 goles en el arco rival y 7 en su portería.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Le Havre AC sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 4 PP).

El encuentro será supervisado por Willy Delajod, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 30 13 9 3 1 16 2 Olympique de Marsella 28 13 9 1 3 21 3 Lens 28 13 9 1 3 11 4 Lille 23 13 7 2 4 10 13 Le Havre AC 14 13 3 5 5 -7

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Paris FC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Olympique Lyon: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Angers: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Stade Rennes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Mónaco: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Olympique de Marsella: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Auxerre: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Stade Rennes: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 18: vs PSG: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs RC Strasbourg: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

