Liga de Francia: Olympique Lyon intentará seguir su racha positiva ante Nantes

Desde las 15:05 horas, Nantes y Olympique Lyon se enfrentan mañana por la fecha 21 de la Ligue 1 en el estadio el Stade de la Beaujoire.

Así llegan Nantes y Olympique Lyon

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Lorient. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 12 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon venció en casa a Lille por 1 a 0. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 12 goles y tuvo 4 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Olympique Lyon.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 14 puntos (3 PG - 5 PE - 12 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (12 PG - 3 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Mathieu Vernice.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 48 20 15 3 2 27 2 Lens 46 20 15 1 4 18 3 Olympique de Marsella 39 20 12 3 5 24 4 Olympique Lyon 39 20 12 3 5 13 16 Nantes 14 20 3 5 12 -17

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Mónaco: 13 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Le Havre AC: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Lille: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Nice: 15 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs RC Strasbourg: 22 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Olympique de Marsella: 1 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

