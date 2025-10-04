Liga de Francia: Mónaco va en busca de un triunfo ante Nice para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Mónaco vs Nice, que se enfrentarán en el estadio Stade Louis II el próximo domingo 5 de octubre a las 10:15 horas. Willy Delajod será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 7 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 5 de octubre a las 10:15 horas.

Así llegan Mónaco y Nice

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Lorient. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y perdió 1. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Paris FC. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Ha convertido 7 goles y ha recibido 9 en contra.

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Mónaco ha mantenido una racha impresionante en el estadio Stade Louis II, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo. A Nice le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Mónaco resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el cuarto puesto con 12 puntos (4 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Willy Delajod.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 15 6 5 0 1 8 2 Olympique Lyon 15 6 5 0 1 5 3 Olympique de Marsella 12 6 4 0 2 7 4 Mónaco 12 6 4 0 2 4 12 Nice 7 6 2 1 3 -3

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Angers: 18 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Toulouse: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Nantes: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Paris FC: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lens: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Olympique Lyon: 18 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Stade Rennes: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lille: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs PSG: 1 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Metz: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

