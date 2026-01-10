Últimas Noticias
Liga MX: Atl. de San Luis recibe a Tigres por el último duelo de la fecha 1

Atl. de San Luis recibe a Tigres por el último duelo de la fecha 1
Atl. de San Luis recibe a Tigres por el último duelo de la fecha 1
Tigres se mide ante Atl. de San Luis en el estadio Alfonso Lastras Ramírez mañana a las 20:00 horas. El partido será supervisado por Daniel Quintero Huitrón.

Los Rojiblancos y los Felinos se medirán mañana en la nueva temporada del Clausura. El partido se disputará a las 20:00 horas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de noviembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Tigres se impuso por 3 a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Tigres?

El clásico regio, el partido más esperado de la temporada para Tigres, será frente a CF Monterrey en la jornada 10. El esperado duelo se jugará el 8 de marzo, desde las 00:00 (hora Argentina), en el estadio Universitario.

Daniel Quintero Huitrón es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Club América: 14 de enero - 22:05 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Tijuana: 18 de enero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Chivas: 1 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Necaxa: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Querétaro: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Pumas UNAM: 15 de enero - 00:06 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Toluca FC: 17 de enero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs León: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Santos Laguna: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Cruz Azul: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
Horario Atl. de San Luis y Tigres, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas
