Liga MX: CF Monterrey necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

CF Monterrey y Pumas UNAM se miden en el estadio BBVA Bancomer mañana a las 20:00 horas y Víctor Cáceres Hernández es el elegido para dirigir el partido.

CF Monterrey y Pumas UNAM se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga MX, a partir de las 20:00 horas en el estadio BBVA Bancomer.

Así llegan CF Monterrey y Pumas UNAM

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey terminó con un empate en 2 frente a Tijuana en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 10 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

Pumas UNAM llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Chivas. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 8 goles y le han encajado 11.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de mayo, en Play In del torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y CF Monterrey sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 26 puntos (8 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 5 PP).

El encuentro será supervisado por Víctor Cáceres Hernández, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 28 12 9 1 2 19 2 Club América 27 12 8 3 1 15 3 CF Monterrey 26 12 8 2 2 6 4 Cruz Azul 25 12 7 4 1 7 10 Pumas UNAM 13 12 3 4 5 -4

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs FC Juárez: 22 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Cruz Azul: 26 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Tigres: 1 de noviembre - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Chivas: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Atl. de San Luis: 23 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs León: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Tijuana: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Cruz Azul: 9 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

