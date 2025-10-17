Liga MX: FC Juárez y Pachuca se encuentran en la fecha 13

Todo lo que tienes que saber en la previa de FC Juárez vs Pachuca. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Benito Juárez mañana, comenzará a las 18:00 horas y será dirigido por César Ramos Palazuelos.

FC Juárez y Pachuca se enfrentan mañana, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Olímpico Benito Juárez. El partido corresponde a la fecha 13 de la Liga MX.

Así llegan FC Juárez y Pachuca

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

FC Juárez cayó 1 a 3 ante Atlas en el Jalisco. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 9 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX

Pachuca llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Necaxa. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 6 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminaron igualando en 2.

El local está en el octavo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (6 PG - 2 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será César Ramos Palazuelos.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 28 12 9 1 2 19 2 Club América 27 12 8 3 1 15 3 CF Monterrey 26 12 8 2 2 6 7 Pachuca 20 12 6 2 4 3 8 FC Juárez 18 12 5 3 4 1

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs CF Monterrey: 22 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Puebla: 24 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Atl. de San Luis: 1 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Querétaro: 7 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Tigres: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Toluca FC: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Chivas: 2 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Santos Laguna: 9 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

