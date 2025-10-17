Liga MX: Mazatlán quiere vencer y quitarle la racha positiva a Chivas

Mazatlán se mide ante Chivas en el estadio Akron mañana a las 20:07 horas. El partido será supervisado por Fernando Hernández Gómez.
Mañana desde las 20:07 horas, Chivas recibirá a Mazatlán en el estadio Akron, por la fecha 13 de la Liga MX.
Así llegan Chivas y Mazatlán
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX
Chivas ganó el encuentro previo ante Pumas UNAM por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 7 goles a favor.
Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX
Mazatlán llega triunfante luego de ver caer a Atl. de San Luis con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 11 veces.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el noveno puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (2 PG - 5 PE - 5 PP).
Fernando Hernández Gómez es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Toluca FC
|28
|12
|9
|1
|2
|19
|2
|Club América
|27
|12
|8
|3
|1
|15
|3
|CF Monterrey
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|9
|Chivas
|17
|12
|5
|2
|5
|0
|13
|Mazatlán
|11
|12
|2
|5
|5
|-6
Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 14: vs Querétaro: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Atlas: 26 de octubre - 00:07 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Pachuca: 2 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs CF Monterrey: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 14: vs Santos Laguna: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Club América: 25 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Querétaro: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Necaxa: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Chivas y Mazatlán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:07 horas
- Colombia y Perú: 20:07 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:07 horas
- Venezuela: 21:07 horas