Liga MX: Mazatlán quiere vencer y quitarle la racha positiva a Chivas

Mazatlán se mide ante Chivas en el estadio Akron mañana a las 20:07 horas. El partido será supervisado por Fernando Hernández Gómez.

Mañana desde las 20:07 horas, Chivas recibirá a Mazatlán en el estadio Akron, por la fecha 13 de la Liga MX.

Así llegan Chivas y Mazatlán

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas ganó el encuentro previo ante Pumas UNAM por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

Mazatlán llega triunfante luego de ver caer a Atl. de San Luis con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 11 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el noveno puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (2 PG - 5 PE - 5 PP).

Fernando Hernández Gómez es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 28 12 9 1 2 19 2 Club América 27 12 8 3 1 15 3 CF Monterrey 26 12 8 2 2 6 9 Chivas 17 12 5 2 5 0 13 Mazatlán 11 12 2 5 5 -6

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Querétaro: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atlas: 26 de octubre - 00:07 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Pachuca: 2 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs CF Monterrey: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 14: vs Santos Laguna: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Club América: 25 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Querétaro: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Necaxa: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Horario Chivas y Mazatlán, según país