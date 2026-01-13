Liga MX: Tigres y Pumas UNAM se encuentran en la fecha 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de Tigres vs Pumas UNAM. El duelo, a disputarse en el estadio el Volcán mañana, comenzará a las 22:06 horas y será dirigido por Jesús López Valle.

Tigres y Pumas UNAM se enfrentan mañana, a partir de las 22:06 horas, en el estadio el Volcán. El partido corresponde a la fecha 2 del Clausura.

Así llegan Tigres y Pumas UNAM

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Tigres en partidos del Clausura

Tigres sacó un triunfo frente a Atl. de San Luis, con un marcador 2-1.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Pumas UNAM logró empatar 1-1 ante Querétaro..

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 2 triunfos y 3 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y terminaron igualando en 1.

El local está en el tercer puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el noveno lugar en el torneo (1 PE).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Jesús López Valle.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Necaxa 3 1 1 0 0 2 2 Chivas 3 1 1 0 0 2 3 Tigres 3 1 1 0 0 1 4 FC Juárez 3 1 1 0 0 1 9 Pumas UNAM 1 1 0 1 0 0

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs Toluca FC: 17 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs León: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Santos Laguna: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Cruz Azul: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pachuca: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs León: 18 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Santos Laguna: 31 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atlas: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Puebla: 13 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs CF Monterrey: 22 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Horario Tigres y Pumas UNAM, según país