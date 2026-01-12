Liga MX: Puebla recibe Mazatlán dando inicio a la Fecha 2

Puebla y Mazatlán se enfrentan en el estadio Cuauhtémoc. El duelo se jugará mañana desde las 18:00 horas.

Así llegan Puebla y Mazatlán

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Puebla en partidos del Clausura

Puebla busca levantarse de su derrota ante Atlas en el Jalisco.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos del Clausura

Mazatlán cayó 1 a 2 ante FC Juárez.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Mazatlán lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto y aún no tiene puntos (1 PP), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Necaxa 3 1 1 0 0 2 2 Chivas 3 1 1 0 0 2 3 Tigres 3 1 1 0 0 1 14 Mazatlán 0 1 0 0 1 -1 16 Puebla 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs Cruz Azul: 18 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Toluca FC: 30 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Tijuana: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Pumas UNAM: 13 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Club América: 21 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs CF Monterrey: 17 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Atlas: 31 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Chivas: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Santos Laguna: 15 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tijuana: 23 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Horario Puebla y Mazatlán, según país