Liga MX: Por el último encuentro de la fecha 2, Toluca FC se enfrenta ante Santos Laguna

Toda la previa del duelo entre Toluca FC y Santos Laguna. El partido se jugará en el estadio Nemesio Díez mañana a las 22:10 horas. Será arbitrado por Martín Molina Astorga.

Así llegan Toluca FC y Santos Laguna

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos del Clausura

Toluca FC venció 1-0 a CF Monterrey en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos del Clausura

A Santos Laguna no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Necaxa.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y terminó con un marcador 2-4 a favor de Toluca FC.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 3 puntos (1 PG), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Martín Molina Astorga.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Necaxa 3 1 1 0 0 2 2 Chivas 3 1 1 0 0 2 3 Tigres 3 1 1 0 0 1 6 Toluca FC 3 1 1 0 0 1 17 Santos Laguna 0 1 0 0 1 -2

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs Tigres: 17 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Puebla: 30 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Cruz Azul: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tijuana: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Necaxa: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs FC Juárez: 18 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Pumas UNAM: 31 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Tigres: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Mazatlán: 15 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs León: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

