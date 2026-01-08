Liga MX: Tijuana y Club América juegan su primer encuentro

Todos los detalles de la previa del partido entre Tijuana y Club América, que se jugará mañana desde las 22:00 horas en el estadio Caliente.

El duelo entre los Xolos y las Águilas será mañana uno de los partidos de la nueva temporada del Clausura. El encuentro se jugará en el estadio Caliente, desde las 22:00 horas.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Club América se llevó la victoria por 3 a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Club América?

En la fecha 6, Club América protagonizará el Clásico de Clásicos junto a Chivas. El duelo se celebrará en el estadio Akron, el 15 de febrero desde las 00:00 (hora Argentina).

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs Querétaro: 14 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Atl. de San Luis: 18 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs CF Monterrey: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Puebla: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Toluca FC: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs Atl. de San Luis: 14 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Pachuca: 18 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Necaxa: 1 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs CF Monterrey: 8 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Chivas: 15 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Horario Tijuana y Club América, según país