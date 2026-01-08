Liga MX: Mazatlán y FC Juárez abren el telón

Te contamos la previa del duelo Mazatlán vs FC Juárez, que se enfrentarán en el estadio el Kraken mañana a las 20:00 horas.

Comienza el torneo y Mazatlán se medirá mañana frente a los Bravos. El partido correspondiente a la primera jornada del Clausura se disputará desde las 20:00 horas en el estadio el Kraken.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y FC Juárez resultó vencedor por 1 a 0.

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs Puebla: 13 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs CF Monterrey: 17 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Atlas: 31 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Chivas: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Santos Laguna: 15 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs Chivas: 14 de enero - 00:10 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Santos Laguna: 18 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Cruz Azul: 31 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Pachuca: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Necaxa: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Horario Mazatlán y FC Juárez, según país