Liga MX: Se enfrentan Club América y Atl. de San Luis por la fecha 2

En la previa de Club América vs Atl. de San Luis, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:05 horas en el estadio Azulgrana. El árbitro designado será Vicente Reynoso Arce.

Por la fecha 2 del Clausura, Club América y Atl. de San Luis se enfrentan mañana desde las 20:05 horas en el estadio Azulgrana.

Así llegan Club América y Atl. de San Luis

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Club América en partidos del Clausura

Club América viene de empatar ante Tijuana por 0-0.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos del Clausura

Atl. de San Luis llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Tigres.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Club América se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que la visita no logró ni una unidad y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Vicente Reynoso Arce.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Necaxa 3 1 1 0 0 2 2 Chivas 3 1 1 0 0 2 3 Tigres 3 1 1 0 0 1 10 Club América 1 1 0 1 0 0 13 Atl. de San Luis 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs Pachuca: 18 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Necaxa: 1 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs CF Monterrey: 8 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Chivas: 15 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Puebla: 21 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs Tijuana: 18 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Chivas: 1 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Necaxa: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Querétaro: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlas: 21 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Horario Club América y Atl. de San Luis, según país