Liga MX: Puebla debuta en el campeonato ante Atlas

Atlas y Puebla se enfrentan en el estadio Jalisco. El duelo se jugará mañana desde las 22:00 horas.

En la nueva temporada del Clausura, la Franja visita mañana a los Zorros. El partido por la primera jornada se jugará a las 22:00 horas en el estadio Jalisco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 11 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Atlas lo ganó por 2 a 3.

¿En qué jornada juega el clásico Atlas?

El sorteo del fixture ha decidido que Atlas y Chivas se encuentren en el clásico Tapatío durante la jornada 10. El esperado duelo se jugará el 7 de marzo, desde las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Jalisco.

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs Cruz Azul: 14 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Necaxa: 17 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Mazatlán: 31 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Pumas UNAM: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Pachuca: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs Mazatlán: 13 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Cruz Azul: 18 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Toluca FC: 30 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Tijuana: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Pumas UNAM: 13 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Horario Atlas y Puebla, según país