Liga MX: Atl. de San Luis visita a Tijuana por la fecha 3

La previa del choque de Tijuana ante Atl. de San Luis, a disputarse en el estadio Caliente mañana desde las 22:06 horas. El árbitro será Víctor Cáceres Hernández.

A partir de las 22:06 horas, Tijuana y Atl. de San Luis protagonizarán mañana su choque por la fecha 3 del Clausura, en el estadio Caliente.

Así llegan Tijuana y Atl. de San Luis

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Tijuana en partidos del Clausura

Tijuana viene de vencer a Querétaro con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos del Clausura

Atl. de San Luis viene de derrotar a Club América con un marcador 2 a 0.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 2 y empataron otras 3 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el tercer puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (1 PG - 1 PP).

Víctor Cáceres Hernández será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Toluca FC622003
2Chivas622003
3Tijuana421101
4Pumas UNAM421101
5Atl. de San Luis321011

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs CF Monterrey: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Puebla: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Toluca FC: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Mazatlán: 23 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Pumas UNAM: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Chivas: 1 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Necaxa: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Querétaro: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Atlas: 21 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Puebla: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
Horario Tijuana y Atl. de San Luis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 00:06 horas
  • Colombia y Perú: 22:06 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:06 horas
  • Venezuela: 23:06 horas
