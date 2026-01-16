Últimas Noticias
Partidos de hoy, sábado 17 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistosos y Premier

Partidos de hoy, sábado 17 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, sábado 17 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Universitario
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 17 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Sport Boys por partido amistoso. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, sábado 17 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Real Madrid vs. Levante – DGO, DSports

10:15 a.m. Mallorca vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 3

12:30 p.m. Osasuna vs. Real Oviedo – DGO, DSports

3:00 p.m. Real Betis vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

07:30 a.m. Manchester United vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Tottenham vs. West Ham – Disney+ Premium

10:00 a.m. Sunderland vs. Crystal Palace – Disney+ Premium

10:00 a.m. Liverpool vs. Burnley – Disney+ Premium

10:00 a.m. Chelsea vs. Brentford – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Leeds United vs. Fulham – Disney+ Premium

12:30 p.m. Nottingham Forest vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Udinese vs. Inter Milán – Disney+ Premium, ESPN 2

12:00 p.m. Nápoli vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN 5

2:45 p.m. Cagliari vs. Juventus – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Wolfsburgo vs. Heidenheim – Disney+ Premium

09:30 a.m. Borussia Dortmund vs. St. Pauli – Disney+ Premium

09:30 a.m. Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium

09:30 a.m. Hamburgo vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium

09:30 a.m. Colonia vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

12:30 p.m. RB Leipzig vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Lens vs. Auxerre – Disney+ Premium

1:00 p.m. Toulouse vs. Niza – Disney+ Premium

3:05 p.m. Angers vs. O. Marsella – Disney+ Premium, TV5MONDE

Partidos de hoy, Asian Cup Sub 23 – AFC

06:30 a.m. Uzbekistán vs. China – OneFootball

10:30 a.m. Australia vs. Corea del Sur – OneFootball


Partidos de hoy, Amistoso

10:30 a.m. Universitario vs. Sport Boys – YouTube Universitario TVU

8:15 p.m. Peñarol vs. River Plate – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones – CAF

11:00 a.m. Egipto vs. Nigeria – Claro Sports


Partidos de hoy, Liga de Colombia

4:10 p.m. América de Cali vs. Inter Bogotá – RCN

6:20 p.m. Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó – RCN

8:30 p.m. Bucaramanga vs. Millonarios CF – RCN


Partidos de hoy, Liga MX – México

6:00 p.m. Necaxa vs. Atlas – Claro Sports, Pluto TV

Partidos de hoy, Liga de Portugal

3:30 p.m. Río Ave vs. Benfica – GolTV Play


Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

12:30 p.m. Al Nassr vs. Al Shabab FC – OneFootball


Partidos de hoy, Serie Río de La Plata

4:00 p.m. Defensor Sporting vs. Unión Santa Fe – Disney+ Premium, ESPN 5

6:00 p.m. San Lorenzo vs. Cerro Porteño – Disney+ Premium


Partidos de hoy Fútbol en vivo Premier League LaLiga Serie A Bundesliga Ligue 1 Copa Africana de Naciones Liga MX Serie Río de La Plata Ligas americanas

