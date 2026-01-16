Partidos de hoy, sábado 17 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistosos y Premier

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Sport Boys por partido amistoso. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 17 de enero del 2026: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
08:00 a.m. Real Madrid vs. Levante – DGO, DSports
10:15 a.m. Mallorca vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 3
12:30 p.m. Osasuna vs. Real Oviedo – DGO, DSports
3:00 p.m. Real Betis vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
07:30 a.m. Manchester United vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. Tottenham vs. West Ham – Disney+ Premium
10:00 a.m. Sunderland vs. Crystal Palace – Disney+ Premium
10:00 a.m. Liverpool vs. Burnley – Disney+ Premium
10:00 a.m. Chelsea vs. Brentford – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. Leeds United vs. Fulham – Disney+ Premium
12:30 p.m. Nottingham Forest vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Italia
09:00 a.m. Udinese vs. Inter Milán – Disney+ Premium, ESPN 2
12:00 p.m. Nápoli vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN 5
2:45 p.m. Cagliari vs. Juventus – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. Wolfsburgo vs. Heidenheim – Disney+ Premium
09:30 a.m. Borussia Dortmund vs. St. Pauli – Disney+ Premium
09:30 a.m. Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium
09:30 a.m. Hamburgo vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium
09:30 a.m. Colonia vs. Mainz 05 – Disney+ Premium
12:30 p.m. RB Leipzig vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. Lens vs. Auxerre – Disney+ Premium
1:00 p.m. Toulouse vs. Niza – Disney+ Premium
3:05 p.m. Angers vs. O. Marsella – Disney+ Premium, TV5MONDE
Partidos de hoy, Asian Cup Sub 23 – AFC
06:30 a.m. Uzbekistán vs. China – OneFootball
10:30 a.m. Australia vs. Corea del Sur – OneFootball
Partidos de hoy, Amistoso
10:30 a.m. Universitario vs. Sport Boys – YouTube Universitario TVU
8:15 p.m. Peñarol vs. River Plate – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones – CAF
11:00 a.m. Egipto vs. Nigeria – Claro Sports
Partidos de hoy, Liga de Colombia
4:10 p.m. América de Cali vs. Inter Bogotá – RCN
6:20 p.m. Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó – RCN
8:30 p.m. Bucaramanga vs. Millonarios CF – RCN
Partidos de hoy, Liga MX – México
6:00 p.m. Necaxa vs. Atlas – Claro Sports, Pluto TV
Partidos de hoy, Liga de Portugal
3:30 p.m. Río Ave vs. Benfica – GolTV Play
Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita
12:30 p.m. Al Nassr vs. Al Shabab FC – OneFootball
Partidos de hoy, Serie Río de La Plata
4:00 p.m. Defensor Sporting vs. Unión Santa Fe – Disney+ Premium, ESPN 5
6:00 p.m. San Lorenzo vs. Cerro Porteño – Disney+ Premium