Liga MX: Por la fecha 3 se enfrentarán Cruz Azul y Puebla

Todos los detalles de la previa del partido entre Cruz Azul y Puebla, que se jugará mañana desde las 22:05 horas en el estadio Cuauhtémoc. Dirige Mario Terrazas Chávez.

Cruz Azul aguarda mañana la visita de Puebla, para jugar el partido por la fecha 3 del Clausura, a partir de las 22:05 horas.

Así llegan Cruz Azul y Puebla

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos del Clausura

Cruz Azul venció por 2-0 a Atlas.

Últimos resultados de Puebla en partidos del Clausura

Puebla viene de un triunfo 2 a 1 frente a Mazatlán.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de noviembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Cruz Azul se llevó la victoria por 0 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

Mario Terrazas Chávez fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Toluca FC622003
2Chivas622003
3Tijuana421101
6Cruz Azul321011
12Puebla321010

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs FC Juárez: 31 de enero - 00:06 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Toluca FC: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Tigres: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Chivas: 22 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs CF Monterrey: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Toluca FC: 30 de enero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Tijuana: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Pumas UNAM: 13 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Club América: 21 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Atl. de San Luis: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
Horario Cruz Azul y Puebla, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 00:05 horas
  • Colombia y Perú: 22:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:05 horas
  • Venezuela: 23:05 horas
Cruz Azul Puebla Liga MX

