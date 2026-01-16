Liga MX: Tigres recibirá a Toluca FC por la fecha 3

Te contamos la previa del duelo Tigres vs Toluca FC, que se enfrentarán en el estadio el Volcán mañana a las 20:00 horas. Óscar Mejía García será el árbitro del partido.
Tigres y Toluca FC se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 3 del Clausura y se disputará en el estadio el Volcán.
Así llegan Tigres y Toluca FC
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Tigres en partidos del Clausura
Tigres no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Pumas UNAM.
Últimos resultados de Toluca FC en partidos del Clausura
Toluca FC llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Santos Laguna.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de diciembre, en Final del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Toluca FC resultó vencedor por 2 a 1.
El local está en el décimo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (2 PG).
El árbitro designado para el encuentro es Óscar Mejía García.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Toluca FC
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|2
|Chivas
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|Tijuana
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|4
|Pumas UNAM
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|10
|Tigres
|3
|2
|1
|0
|1
|0
Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 4: vs León: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Santos Laguna: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Cruz Azul: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Pachuca: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Club América: 1 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 4: vs Puebla: 30 de enero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Cruz Azul: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Tijuana: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Necaxa: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Chivas: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
Horario Tigres y Toluca FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas