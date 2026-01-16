Liga MX: Tigres recibirá a Toluca FC por la fecha 3

Te contamos la previa del duelo Tigres vs Toluca FC, que se enfrentarán en el estadio el Volcán mañana a las 20:00 horas. Óscar Mejía García será el árbitro del partido.

Tigres y Toluca FC se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 3 del Clausura y se disputará en el estadio el Volcán.

Así llegan Tigres y Toluca FC

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Tigres en partidos del Clausura

Tigres no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Pumas UNAM.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos del Clausura

Toluca FC llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Santos Laguna.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de diciembre, en Final del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Toluca FC resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (2 PG).

El árbitro designado para el encuentro es Óscar Mejía García.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 6 2 2 0 0 3 2 Chivas 6 2 2 0 0 3 3 Tijuana 4 2 1 1 0 1 4 Pumas UNAM 4 2 1 1 0 1 10 Tigres 3 2 1 0 1 0

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs León: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Santos Laguna: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Cruz Azul: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pachuca: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Club América: 1 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Puebla: 30 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Cruz Azul: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tijuana: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Necaxa: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Chivas: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Horario Tigres y Toluca FC, según país