Liga MX: Tigres recibirá a Toluca FC por la fecha 3

Te contamos la previa del duelo Tigres vs Toluca FC, que se enfrentarán en el estadio el Volcán mañana a las 20:00 horas. Óscar Mejía García será el árbitro del partido.

Tigres y Toluca FC se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 3 del Clausura y se disputará en el estadio el Volcán.

Así llegan Tigres y Toluca FC

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Tigres en partidos del Clausura

Tigres no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Pumas UNAM.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos del Clausura

Toluca FC llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Santos Laguna.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de diciembre, en Final del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Toluca FC resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (2 PG).

El árbitro designado para el encuentro es Óscar Mejía García.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Toluca FC622003
2Chivas622003
3Tijuana421101
4Pumas UNAM421101
10Tigres321010

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs León: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Santos Laguna: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Cruz Azul: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Pachuca: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Club América: 1 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Puebla: 30 de enero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Cruz Azul: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Tijuana: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Necaxa: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Chivas: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
Horario Tigres y Toluca FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas
