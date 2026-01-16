Liga MX: Necaxa se enfrenta ante la visita Atlas por la fecha 3

Necaxa y Atlas se enfrentan en el estadio Victoria, con el arbitraje de Maximiliano Quintero Hernández. El duelo se jugará mañana desde las 18:00 horas.

Así llegan Necaxa y Atlas

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Necaxa en partidos del Clausura

Necaxa busca levantarse de su derrota ante CF Monterrey en el Victoria.

Últimos resultados de Atlas en partidos del Clausura

Atlas cayó 0 a 2 ante Cruz Azul.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Atlas lo ganó por 3 a 2.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Maximiliano Quintero Hernández.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 6 2 2 0 0 3 2 Chivas 6 2 2 0 0 3 3 Tijuana 4 2 1 1 0 1 8 Necaxa 3 2 1 0 1 0 14 Atlas 3 2 1 0 1 -1

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Club América: 1 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atl. de San Luis: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs FC Juárez: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Toluca FC: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs León: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Mazatlán: 31 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Pumas UNAM: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Pachuca: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atl. de San Luis: 21 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs FC Juárez: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

