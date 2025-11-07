Últimas Noticias
Premier League: Wolverhampton buscará vencer su racha negativa ante Chelsea

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Wolverhampton, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge mañana a las 15:00 horas. Andrew Kitchen será el árbitro del partido.

Chelsea y Wolverhampton se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 11 de la Premier League y se disputará en el estadio Stamford Bridge.

Así llegan Chelsea y Wolverhampton

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Fulham.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea derrotó por 1 a 0 a Tottenham en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos y resultó perdedor en 2 oportunidades. Le han encajado 6 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton viene de caer en su estadio ante Fulham por 0 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 10 tantos.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Chelsea resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PE - 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Andrew Kitchen.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal251081115
2Manchester City191061312
3Liverpool18106044
7Chelsea17105237
20Wolverhampton210028-15

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 12: vs Burnley: 22 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Arsenal: 30 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Bournemouth: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Everton: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 12: vs Crystal Palace: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Aston Villa: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Nottingham Forest: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Manchester United: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Arsenal: 13 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
Horario Chelsea y Wolverhampton, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Tags
Chelsea Wolverhampton Premier League

